ماتسمعش كلام انتصار.. الأبحاث تكشف أضرارا خطيرة للأفلام الإباحية

أطلقت الفنانة انتصار مؤخرًا تصريحات عبر إحدى القنوات، دعت خلالها الشباب لمشاهد الأفلام الجنسية لأنها "بتصبرهم"، وزعمت أنها ضرورية كى تجعل الشباب يتعلمون "إزاى يجيبوا عيال"- على حد قولها- وهو ما يخالف معظم الأبحاث الطبية والنفسية التى أكدت أضرار هذه الأفلام النفسية والعضوية على الشباب وعلى العلاقات الزوجية.

وفى هذا السياق، كشفت التقارير الطبية والأبحاث الحديثة عن أضرار صحية خطيرة للأفلام الجنسية، وذكر موقع "familyshare" مجموعة من التأثيرات الضارة للأفلام والمواقع الإباحية، وتشمل:

>1. يقيم مدمن هذه الأفلام علاقة قوية مع عالم افتراضى لا وجود له، ويتعلق جدًا بمشاهدتها، وهو أمر خطير للغاية، ويؤثر بالسلب على علاقته مع الأشخاص الحقيقيين.

>2. الشخص الذى يشاهد الأفلام الإباحية يتخيل تصورًا غير واقعى للعلاقة الجنسية الطبيعية، لذلك لا يشعر بالاكتفاء والقناعة عقب ممارسة الجنس مع الطرف الآخر ولذلك يصاب بالاكتئاب.

>3. تساهم أفلام البورنو فى الشعور بقلة تقدير الذات والوحدة الشديدة، ويميل الشخص إلى ممارسة الكثير من العلاقات الجنسية.

>4. مع مرور الوقت يصاب الشخص بإدمان مشاهدة هذه الأفلام الإباحية، بشكل يماثل إدمان الخمور والأدوية، ويصاب بضعف الإرادة.

>5. يهرب دائمًا من الواقع، ويلازمه دائمًا الشعور بالقلق والملل والإحباط، ومع الوقت تتغير كيمياء مخه.

>6. إذا كنت تشاهد الأفلام الإباحية قد تفقد إحساسك بالواقع مع مرور الوقت، ولن تجعلك العلاقة الجنسية تشعر بالإثارة والمتعة كما كان يحدث فى الماضى.

>7.لن تساهم الأفلام الإباحية فى الحد من الشهوة كما يعتقد الكثير من الشباب، بل على النقيض تمامًا تساهم فى تهييجها.

وفى الوقت نفسه، حذرت الأبحاث الطبية الحديثة من الأضرار الصحية الخطيرة للأفلام الإباحية، وأشارت إلى أنها تحد من ذكاء الأشخاص وتسبب الغباء لأنها تؤدى إلى تقلص حجم الدماغ، كما ذكر بعض خبراء الطب النفسى بمصر أن العادة السرية تزيد من معدلات التحرش وإدمان العادة السرية، وهو ما قد يؤدى للضعف الجنسى، كما أنها ترفع فرص حدوث الطلاق والانفصال، كما أثبتت الأبحاث الطبية أن أفلام البورنو تحد من إقبال الشباب على الزواج.

موجة غضب تجتاح مواقع التواصل بعد تصريح "انتصار" بمشاهدة الأفلام الإباحية.. المغردون يدشنون هاشتاج "بالراحة يا انتصار".. ويؤكدون: مجتمعنا متدين.. وآخرون يطالبون بتوعية الشباب.. وساخرون: مصر كلها بتتفرج

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