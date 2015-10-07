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إنقاص الوزن وممارسة الرياضة يعالج تأخر حمل المصابات بتكيسات المبيض

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إنقاص الوزن وممارسة الرياضة يعالج تأخر حمل المصابات بتكيسات المبيض إنقاص الوزن وممارسة الرياضة يعالج تأخر حمل المصابات بتكيسات المبيض
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة، حيث أفادت أن ممارسة الرياضة وانقاص الوزن للنساء اللاتى يعانين من تكيسات المبيض قد تزيد فرص الحمل بنسبة مرتفعة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قارن الباحثون نتائج الحمل لحوالى 150 امرأة تعانى من متلازمة تكيس المبيض (PCOS)، وهى الحالة التى تحدث عندما يفرز الجسد الأنثوى كميات مرتفعة من هرمون التستوستيرون والاندروجين، والهرمونات الجنسية المرتبطة بالصفات الذكورية.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتى مارسن الرياضة وفقدن المزيد من الوزن، ارتفعت لديهن فرص الحمل أكثر من الضعف مقارنة بالنساء اللاتى لم يمارسن الرياضة ولم يفقدن الوزن الزائد.

وأوضح الباحثون أن النساء اللاتى يعانين من متلازمة تكيس المبايض غالبا ما يواجهن حيض غير منتظم، وزيادة الوزن، الشعر الزائد فى الوجه والجسم والعقم.

وأشار الباحثون إلى أن هؤلاء النساء يجب عليهن أخذ حبوب منع الحمل لزيادة الهرمونات الأنثوية وتنظيم الإباضة لعدة أشهر قبل محاولة الحصول على الحمل، حيث إن هذا يحسن فرصهن فى الحمل بمجرد التوقف عن تناول هذه الوسائل.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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مصر 365