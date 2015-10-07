تعرف على أمراض مزمنة وقرح وسرطانات تسببها الحلويات

الحلويات التى لا يمر يوم البعض منا دون تناول بعضها، خاصة من هم فى حاجة دائمة لتناول "حاجة مسكره"، فيلجأون للحلويات، بدلا من أن يحصلوا على السكر من مصادره الطبيعية.

الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد، أوضح خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الحلويات تفسد الجسم، وتجعله مدمنا لها، فمن يفضل الحلويات عليه أن يقف أمام هذه الرغبة والتخلص التام منها بالتدريج، وعدم الانصياع وراء تلك الرغبة.

وأوضح منيسى أن أغلب الحلويات يتم تصنيعها حتى المنزلية منها بالكثير من الدقيق والسكر والسمن والزيوت، وهذا كم من الدسم والدهون والسكريات لا يمكن لجسم أن يتحمله وبشكل يومى، وتدريجيا تصبح الحلويات سبب فى الإصابة بالكثير من السرطانات والقرح، ومن أهم هذه المشكلات التى تحدثها الحلويات:

- القرح المعوية، قرحة المعدة تصيب من يتناول الكثير من الحلويات، لما يعانيه جدار المعدة وأحماضها من دسم ودهون.

>- قرح الإثنى عشر

>- سرطان الكبد، فالسكريات الزائدة تؤثر تدريجيا على صحة الكبد

>- سرطان القولون: الحلويات سبب فى زيادة نسب الإصابة به لمن لديهم استعداد وراثى

>- مرض السكر تعد الحلويات من أهم مسبباته، لمن لديهم استعداد وراثى، وكذلك الذين يعانون زيادة الوزن

>- الزوائد القولونية: والتهابها سببه الأول تناول الطعام غير الصحى وعلى رأسه الحلويات