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ضبط 2 من خاطفى مواطن والحصول على فدية 100 ألف جنيه من أسرته بالمنيا

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ضبط 2 من خاطفى مواطن والحصول على فدية 100 ألف جنيه من أسرته بالمنيا ضبط 2 من خاطفى مواطن والحصول على فدية 100 ألف جنيه من أسرته بالمنيا
ضبط رجال مباحث المنيا اليوم اثنين من أصل 4 متهمين بخطف مواطن من مركز مطاى وحصلوا من أخيه على 100 ألف جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه وأحالوهما إلى النيابة.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا تلقى إخطارًا بالقبض على عنصرين من عصابة خطفت "جرجس ص. ف" - 38 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة - أثناء تواجده فى أرضه الزراعية برفقة شقيقه "فرج" - 24 سنة - الذى دفع 100 ألف جنيه للعصابة نظير إطلاق سراحه خشية قتله حال إبلاغ الشرطة.

تشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن الخاطفين هم كل من "السيد ج س" - 22 سنة سائق - مطلوب ضبطه على ذمة اتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص، و"رمضان .م .ر" - 26 سنة مزارع - سبق إتهامه فى 24 قضية (سرقة مواشى، سرقات بالإكراه) ، و"فريج. م. ر" - 32 سنة مزارع - سبق إتهامه فى 12 قضية "سرقات، خطف، قتل عمد"، و"أحمد .إ .ع" - 30 سنة مزارع - سبق اتهامه فى 5 قضايا" قتل، شروع فى قتل، حيازة سلاح نارى"، ومطلوب ضبطه لاتهامه فى قضية بالقتل ومقاومة السلطات.

داهمت المتهمين قوة وضبطت الأول والثانى، واعترفا بارتكاب الواقعة مع الهاربين حيث احتجزوا المجنى عليه فى مزرعة بالمنطقة الجبلية المتاخمة للطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة بنى مزار وحصلوا من ذويه على فدية 100 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه واقتسموا المبلغ فيما بينهم.

وبإرشاده المتهيمن ضبط رجال المباحث السيارة المستخدمة فى الجريمة "رقم 34064 نقل المنيا "وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهما والسيارة المستخدمة فى خطفه فتحرر المحضر اللازم واحالة المقبوض عليهما الى النيابة.

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مصر 365