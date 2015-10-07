أخبار عاجلة

«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
بالصور.. تشييع جثمان مجند بأسيوط بعد استشهاده في هجوم إرهابي بالعريش -
للرجل.. قبل شراء حذاء الصيف.. شاهد موضة "السنيكرز" لهذا العام -
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي -
العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سمير صبرى: حكم استبعاد أحمد عز وسما المصرى نهائى وبات

Google+ Print
سمير صبرى: حكم استبعاد أحمد عز وسما المصرى نهائى وبات سمير صبرى: حكم استبعاد أحمد عز وسما المصرى نهائى وبات
أكد الدكتور سمير صبرى المحامى، أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم باستبعاد كل من أحمد عز وسما المصرى من الترشح هو حكم بات ونهائى ولا يجوز الطعن عليه بأى من أشكال الطعون.

وأشار صبرى إلى أنه سيتقدم بصورة من الحكم إلى اللجنة العليا للانتخابات، لاستبعاد سما من قائمة المرشحين بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر.

وأوضح مقدم الطعن أن الحكم باستبعاد سما المصرى، صادق صحيح القانون وصحح خطأ وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات، بأن أهدرت نص المادة 110 من الدستور، التى اشترطت حسن سمعة المرشح كشرط لقبول أوراقه وحينما حكمت المحكمة اليوم باستبعادها فقد طبقت المادة 110 من الدستور.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365