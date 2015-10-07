سمير صبرى: حكم استبعاد أحمد عز وسما المصرى نهائى وبات

أكد الدكتور سمير صبرى المحامى، أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم باستبعاد كل من أحمد عز وسما المصرى من الترشح هو حكم بات ونهائى ولا يجوز الطعن عليه بأى من أشكال الطعون.

وأشار صبرى إلى أنه سيتقدم بصورة من الحكم إلى اللجنة العليا للانتخابات، لاستبعاد سما من قائمة المرشحين بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر.

وأوضح مقدم الطعن أن الحكم باستبعاد سما المصرى، صادق صحيح القانون وصحح خطأ وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات، بأن أهدرت نص المادة 110 من الدستور، التى اشترطت حسن سمعة المرشح كشرط لقبول أوراقه وحينما حكمت المحكمة اليوم باستبعادها فقد طبقت المادة 110 من الدستور.

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