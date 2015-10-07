حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم الخميس 8 أكتوبر مع كارمن شماس

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج اليوم الخميس 8 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات كارمن شماس لبرجك اليوم

توقعات أبراج الخميس 8 أكتوبر 2015

برج الحمل

فكّر بهدوء بعيداً عن تعقيدات العمل ، فكر وأنت تتمشّى في هذا العالم ، حتى في السوق أو الطريق. و لا تفاجأ إذا توصّلت إلى قرار مهم فجأة. فالقرارت المهمة تأتي بشكل غير متوقع العمل في وضع الركود اللآن قد توجهك مشاكل عاطفية مع الشريك حاول تجنب اي مواجهة او مشكلة للأيام القادمة.

برج الثور

أنت الأول بأفكارك اللامعة ، كما أن لديك مهاراتُ الاتصال لنقلها بشكل مثالي. يمكنك أن تطلب بَعْض المساعدة للتفاصيل المزعجة المعقّدة. لأن هذه التفاصيل قد تقودك الى وضع صعب في العمل و ان كانت صغيرة في العائلة جو مريح احد اطفالك قد يوجه مشكلة حاول مساعدته.

برج الجوزاء

سهل جداً أن تأَخذ مفاهيمِكَ العظيمة و توصلها إلى الحقيقةِ بشكل أنيق. اخلق جنيكَ الخاص ، واجْعل رغباتَكَ الثلاثة الأكثر ولعاً تَتحقّقُ.النجوم معك اليوم و سوف تساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة لذا تمتع بالثقة لكي تبني مستقبلك الذي تريده بعيدا عن كل ضغط او اكتئاب.

برج السرطان

هناك من يقولون أنك عنيد و يعتبرون ذلك شيئاً سلبياً ، و بالمقابل هناك أولئك الذين يَعْرفونك . استخدم لغة الحوار معهم ، ولا تكن مُتفاجئاً إذا تغيرت آراء البعض . فقط حاول ان تتفهم رِأي الآخرين و كن عفويا صريحا و مباشرا قدر الامكان و ابتعد عن التملق و الكذب كي لا تقع ضحية عنادك.

برج الأسد

اسأل الناس مباشرة عما يريدون، ويصرّون على أن يجدوا لها جواباً؛ قل ما تعني، واعني ما تقول. بسّط الأمور. اجعل الهدف واضحا بالنسبة لك و بالنسبة لمن هم من حولك سواء من اسرتك او من محيط عملك لأن هذا سوف يسهل الوصول الى الهدف المرجو و يساعد الآخرين على تفهم وجهة نظرك.

برج العذراء

لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، ولا تخرج عن الموضوع المطروق أمامك. قد يفاجئ من حولك بتركيزك المفاجئ. وسيستجيبون بنفس الطريقة. عندها حاول ان تستغل كل ما تجده خلاقا و مبدعا لأن مثل هذه اللحظات لا تتكرر كثيرا الحب في وضع جيد و العلاقات الاسرية ممتازة.

برج الميزان

تنقل علاقتك مع أشخاص اليوم من زملاء عمل إلى أصدقاء ربما، أو ربّما من أصدقاء إلى أكثر من أصدقاء. كن إيجابياً مع هذا التحول بقضاء بعض الوقت معهم بعيداً عن المكتب أو العمل. دعوة عشاء او رحلة عائلية قد تكون مفيدة جدا في توطيد علاقاتك مع من هم حولك لا تحاول ان تكون انطوائيا اليوم الحب بحاجة الى تحرك اجتماعي.

برج العقرب

الذكاء شيء مثير ، وأنت رائع جداً حالياً. هذا النوع من التفكير المتقد والموزون لا يأتي كُلّ يوم.اتخذ قراراتك المصيرية اليوم وفق رؤيتك للأمور و كن على ثقة بأن قراراك هو القرار الصحيح العاطفة في وضع ممتاز لا تسمح لضغوطات الاسرة ان تشتت انتباهك في العمل الشريك في حالة شك عليك أن لا تزيدها.

برج القوس

ابدأ بالمُتَابَعَة مَع بَعْض الناسِ الذين كنت تُهملهم ، ثمّ يمكنك التوسع و إجراء بَعْض الاتصالات الجديدة. فقد تجد ان بعض هؤلاء الناس قد يكونون سبيلك الى عمل جديد لم تكن تحلم به حاول ان تركز على علاقات العمل في مجالات جديدة كي تفتح امامك ابواب المستقبل خبر مهم قد يغير حياتك.

برج الجدي

أنت محور الحفلة ، لذلك حتى لو لم تكن مدعوّاً يمكنك أن تقتحم المهرجان ارتجالاً ، فأنت تُستقبل بترحاب حيثما تَذْهبُ. اجتماعيا انت النجم في هذه الفترة هذا سيساعدك على ترميم علاقات الحب القديمة و تصحح بعض الامور التي كنت تبحث عنها لا تجعل نفسك في وضع المتهم بالعناد او التكبر كن متواضعا.

برج الدلو

قد تكون الأمور ملخبطة ، لذا افعل ما بوسعك للإبْقاء على الأشياءِ واضحة. راجعْ التعيينات والتواريخ . استفد من تجارك السابقة في بناء علاقاتك الحالية الحب في قمة الازدهار لا ترجئ عمل اليوم الى الغد بسبب التشتيت الاصدقاء في حالة لبحث عنك لا تجعلهم يبحثون عنك طويلا بادر انت بلقائهم سفر احد الاصدقاء سيشعرك بفراغ كبير.

برج الحوت

ستواجه تجديداَ في صداقاتك و ارتباطاتك ، ووسطاء قد يسهّلون لك الأمور أكثر. حياتك العاطفية ستغلي بالحماسة. لكنّك يجب أن تنتبه لصحتك التي هزّتها الحساسيات المختلفة أو تتحمّل الاضطرابات.لا تكن متشائما و لاكثير التفائل الواقعية مع الحبيب وفي العمل توفر عليك الكثير من الضغوط



شبكةعيونالإخبارية

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