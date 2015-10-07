بلاغات ضد مجهولين أتلفوا زراعات 4 فلاحين فى قرية بالمنيا

تقدم كل من "ناصر .ف" و"شريف.ج" و"جمال .ق" وموريس.س" ببلاغات إلى مركز شرطة سمالوط اتهموا فيها مجهولين باقتلاع محصول البنجر والبطاطس من أراضيهم بقرية الجلاء وتحررت لهم المحاضر أرقام 6459 و7246 و7356 و7414، إضافة إلى المحضر رقم 1059 لسنة 2015.

وكانت القرية شهدت جلسة صلح فى منزل عمدتها أحمد رسميبين عائلة المضارين، وأخرى على خليفة مشاجرة بين طالبين، وحضر الصلح ممثلون عن كبار العائلات، واتفق الطرفان على نبذ الخلافات، وقال المقدم محمود الجيار رئيس مباحث سمالوط، إن المشاكل فى قرية الجلاء فردية، وسببها غياب دور العقلاء من الطرفين.