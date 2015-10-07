إحباط تهريب ١٠ آلاف و٥٠٠ طائر مذبوح الرأس بمطار القاهرة

تمكنت جمارك الصادرات بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، للمرة الثانية خلال ٤٨ ساعة، من إحباط أكبر محاولة لتهريب ١٠ آلاف و٥٠٠ عصفور وطائر برى منزوعة الرأس من أنواع مختلفة محظور صيدها وتصديرها، وسط مجموعة من المأكولات المثلجة، والتى يتم تصديرها إلى الكويت، وتمت مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للشركة المصدرة.

وصرحت مصادر جمركية بأن عاطف نجيب مدير إدارة جمرك صادر مصر للطيران بقرية البضائع بالمطار اشتبه فى 5 طرود تزن ١١١ كجم أثناء إنهاء إجراءات شحنها على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت لصالح شركة خاصة، ويحتوى على مأكولات مجمدة، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود ١٠ آلاف و٥٠٠ عصفور منزوعة الرأس من أنواع "شحيم" و"فنشأت"، وتم الضبط بمعرفة كل من هشام الصواف مأمور الحركة وجودت مصطفى رئيس قسم الحركة بجمارك الصادر.

تم عرض المضبوطات على لجنة الحجر البيطرى برئاسة الدكتور صفوت مبارك مدير عام الحجر البيطرى بالمطار، والذى أكد أن الأصناف محظور صيدها والاتجار فيها وتصديرها طبقا للقرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1994.

وبعرض الأمر على هلال توفيق مسعد مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك وإبلاغ الجهات المسئولة.



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