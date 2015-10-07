محافظ سوهاج: ضبط مطعمين بمدينة طهطا يقدمان لحوما غير صالحة للمواطنين

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له أن مديرية التموين بسوهاج قامت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بحملات مكبرة.

وأسفرت الحلمة عن ضبط عدد 2 مطعم بمدينة طهطا يقومان بتقديم لحوم ومدخلات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي حيث تم ضبط 16 شيكارة مكرونة منتهية الصلاحية ، وعدد 26 برميل زيوت غير صالحة للاستهلاك بالإضافة إلي كميات من التوابل منتهية الصلاحية وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد كلا من عامر .س . ع والمدعو حمادة ح.ع " صاحبي المطعمين وتم التحفظ علي المضبوطات والعرض علي النيابة المختصة للتصرف .

وتم تحرير محضر ضد أحمد .أ .خ صاحب محطة تموين سيارات بدائرة قسم ثان سوهاج لتصرفه في كمية قدرها 8.5 طن بنزين 92 ، وتم ضبط كمية قدرها 280 لتر بنزين 80 معبأه في جراكن بقصد بيعها بالسوق السوداء وتم تحرير المحاضر اللازمة ، كما تم ضبط عدد 400 بطاقة تموينية وطن واحد دقيق مخابز بلدية لدي أحد البدالين التموينيين يدعي أشرف .هـ .ع ناحية مركز دار السلام وتم تحرير المحضر اللازم ضده، وتم عرض الجميع علي النيابة المختصة للتصرف .

ومن جانبه أكد شمس الدين يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن الحالة التموينية مستقرة والخبز والدقيق متوفر بالمخابز والمستودعات والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز يكفي إلا أنه بالنسبة للمواد البترولية يوجد إقبال علي محطات الوقود وخاصة علي " بنزين 80 " وبدأ الهدوء يعود إلي المحطات التي بها " بنزين 92 ".

كما تم تحرير عدد 45 محضر ضد المخابز المخالفة " عدم إعلان عن موعيد التشغيل ، نقص وزن ، عدم إنتظام سجلات الحركة ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، فضلا عن تحرير عدد 10 محاضر عد م الإعلان عن الأسعار بالمحلات ، ومحضرين إدارة منشأة بدون ترخيص وتم العرض علي النيابة للتصرف.