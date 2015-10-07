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سرقة 100 ألف جنيه من جواهرجى بعد إطلاق النار عليه بالمنيا

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سرقة 100 ألف جنيه من جواهرجى بعد إطلاق النار عليه بالمنيا سرقة 100 ألف جنيه من جواهرجى بعد إطلاق النار عليه بالمنيا
أطلق مسلحون النار علي جواهرجي وتمكنوا من سرقة مبلغ 100 الف جنيه منه بالمنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطار من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث الجنائية، بإصابة جواهرجي بطلق ناري بالقدم أثر تعرضه لحادث سرقه.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، تبين أن المجني عليه يدعى " أسامه ي" 35 سنه جواهرجي، ومقيم بمركز مغاغة، وان مسلحين قطعوا الطريق عليه محدثين إصابته بطلق ناري بالقدم، وسرقوا 100 الف جنية كانت بحوزته وفروا هاربين.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتقرر تشكيل فريق بحث جنائي للتوصل إلى الجناة.

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مصر 365