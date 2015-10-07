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حيثيات حكم استبعاد أحمد عز: فقد أحد شروط الترشح

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حيثيات حكم استبعاد أحمد عز: فقد أحد شروط الترشح حيثيات حكم استبعاد أحمد عز: فقد أحد شروط الترشح
أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة 9 ومقرها السادات بالمنوفية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم وعضوية المستشارين محمد حجازى ومحمود إبراهيم ومحمود فؤاد وسيد جميع وخالد العتريس وإيهاب عاشور والدكتور محمد شفيق.

واستندت المحكمة فى قرارها أن أحمد عز فقد شرط من شروط الترشح وهو تقديم شهادة أو إفادة باستمرار سريان الحساب المخصص للدعاية والذى فتحه فى مكتب بريد مدينة السادات بتاريخ 9 سبتمبر الماضى.

وأوضحت الحيثيات، أنه صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بإيقاف التعامل على هذا الحساب ومراعاة أن هذا الشرط تطلبه القانون بغرض مراقبة الحساب سحبًا أو إيداعًا وأوجه الصرف منه فى حدود السقف المحدد للدعاية، وذلك حتى لا يكون الحساب لبعض الأشخاص مفتوحًا بلا نهاية حسب القدرة المالية أو مجالاً لفتح الباب للتمويل من جهات محظور قيامها بهذا التمويل حتى يبتعد التآثير المباشر وغير المباشر على أعضاء مجلس النواب.

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مصر 365