باسم مرسي: لم أعتذر لأشخاص.. اعتذاري سيكون للجماهير ولكيان الزمالك

قال باسم مرسي مهاجم الزمالك إنه لم يعتذر لأشخاص في القلعة البيضاء.

باسم مرسي أرسل بيانا مكتوبا كجزء من حل لأزمته مع مجلس إدارة نادي الزمالك والتي تحدث عنها مرارا وتكرارا رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور. ثم الآن ثم أكد أنه لم يعتذر. فماذا حدث؟

علم FilGoal.com أن باسم مرسي اجتمع مع سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال تواجدهما في الإمارات مع منتخب مصر.

اتفق الطرفان على بيان يتم نشره لحل الأزمة بين مجلس إدارة الزمالك.

وهذا هو نص البيان المرسل من جانب اتحاد الكرة لوسائل الإعلام. (اضغط هنا)

لكن حين تم إرسال البيان من جانب اتحاد الكرة استاء باسم مرسي من وجود جملة "اعتذار قد يفهم أنه موجه لمرتضى منصور فقط" داخل هذه الرسالة التي تحمل اسمه.

لهذا نفى باسم مرسي أن يكون قد اعتذر لمجلس الإدارة، مؤكدا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أنه لا يعتذر إلا لجماهير النادي فقط.

وكتب باسم مرسي "أنا لم أعتذر عن أشخاص. ما تردد ليس على لساني. إذا طلب مني الاعتذار لن أعتذر إلا لجماهير الزمالك ولكيان الزمالك".

وصرح مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com بأنه يقبل الخضوع للتحقيق مع النادي ويحترم مجلس إدارته لكنه لم يعتذر لأشخاص.