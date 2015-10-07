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اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس إلغاء ودية السنغال

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اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس إلغاء ودية السنغال اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس إلغاء ودية السنغال

أكد حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة أنهم يدرسون إلغاء المباراة الودية أمام السنغال والمقرر إقامتها يوم الخميس بالإمارات.

وكانت أزمة قد ظهرت حول مباراة والسنغال بعد أن تأكد عدم احتسابها ضمن الأجندة الدولية لبعد المسافة بين الإمارات والجزائر والتي سيخوض فيها أسود التيرانجا مباراة بعد أقل من 5 أيام وهو ما يخالف لوائح الفيفا.

وأعلن الجانب السنغالي عن قائمة تضم لاعبي الأوليمبي في المباراة أمام مصر.

ويرفض هيكتور كوبر المدير الفني خوض مباراة السنغال إلا في وجود مدرب المنتخب الأول وليس الأوليمبي مما يجعل المباراة مهددة بالإلغاء.

وقال حسن فريد لـFilGoal.com "نجتمع حاليا مع مسؤولي المنتخب لمناقشة قضيتي المباراة وكذلك باسم مرسي".

وأضاف "مباراة السنغال تحديدا نركز عليها وندرس إلغائها".

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فيديو اليوم السابع

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