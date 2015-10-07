مدرب الأهلي - بيسيرو: اسمي مطروحا لتدريب ساوباولو.. ومن يمكن أن يرفض؟

قال خوزيه بيسيرو المدرب البرتغالي المرشح لتدريب الأهلي إنه ضمن عدة أسماء مرشحة لقيادة ساوباولو البرازيلي في الفترة المقبلة.

وكان بيسيرو قد أعلن عن موافقته لتدريب الأهلي لكن مسؤولي النادي الأحمر نفوا أن يكون البرتغالي هو الأقرب لقيادة الفريق.

وأضاف بيسيرو في تصريحاته عبر صحيفة (أبولا) البرتغالية: "أعلم أن اسمي ضمن المطروحين على قائمة المرشحين لقيادة ساوباولو".

وتابع "من لا يرغب في تدريب ساو باولو؟ هو واحدا من أكبر أندية البرازيل".

ورُشح بيسيرو -55 عاما- للمرة الثانية خلال أربعة أشهر لتدريب ساوباولو إذ كان قريبا من قيادة الفريق في مايو الماضي.