حازم إمام: المطالبة بعودة جوزيه هي مشكلة عانى منها الزمالك كثيرا

يرى حازم إمام إن تردد مجلس إدارة الأهلي في عودة مانويل جوزيه لتدريب الفريق مشكلة عانى منها كثيرًا مجالس إدارة الزمالك.

وأوضح إمام عبر برنامج "الملاعب اليوم": "مشكلة المجلس الحالي للأهلي هي المقارنة بالمجلس السابق، وهو ما كان يحدث في الزمالك كثيرًا".

وأضاف: "المقارنة ليست في صالح مجلس محمود طاهر، نظرًا للإنجازات العديدة التي حققها المجلس السابق".

وأشار إلى أن اعتراض بعض أعضاء إدارة الأهلي على عودة جوزيه، سببه إلى أنه أحد رجال المجلس السابق برئاسة حسن حمدي.

وقال: "أعتقد أن الإدارة الحالية سترضخ لرأي الجمهور في عودة جوزيه، لأنها لم تفعل شيئًا يجعل الجماهير تغفر له، أو تصبر عليه".

وواصل حازم إمام: "المجلس الحالي للأهلي يسير بامتياز في الإنشاءات الاجتماعية، ولكن غالبية جماهير الأهلي ليست أعضاء بالنادي".

ويتواجد حول محيط النادي الأهلي ما يقرب من 300 مشجعًا يهتفون بضرورة عودة جوزيه أثناء انعقاد مجلس الإدارة للإعلان عن المدرب الجديد.