اتحاد الكرة يطالب باسم مرسي بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

وجه محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نصيحة لباسم مرسي مهاجم الزمالك بضرورة مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الشامي موجهًا لباسم مرسي: "اغلق صفحتك على الفيسبوك، وركز في الملعب، فأنت أفضل لاعب ومهاجم في مصر هذا الموسم".

وعن أزمة اللاعب مع رئيس نادي الزمالك، رد عضو اتحاد الكرة: "اللوائح تنص على أنه لا يستطيع أي مسئول بالنادي فرض سيطرته على لاعب دولي قبل مباراة المنتخب ب72 ساعة".

وأوضح عبر قناة "الحياة 2": "لا يمكن ذلك إلا لسبب يمس الشرف والنزاهة والسمعة".

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أنه سعيد بتجربة نادي الزمالك في فرض الانضباط، قائلاً: "اللاعب لاعب والمدرب مدرب".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طالب بعدم إشراك باسم مرسي في مباراة المنتخب، لحين التحقيق معه، وإلا يمنع لاعبيه من الانضمام لمعسكرات المنتخب القادمة.