أخبار عاجلة

«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
بالصور.. تشييع جثمان مجند بأسيوط بعد استشهاده في هجوم إرهابي بالعريش -
للرجل.. قبل شراء حذاء الصيف.. شاهد موضة "السنيكرز" لهذا العام -
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي -
العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يطالب باسم مرسي بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

Google+ Print
اتحاد الكرة يطالب باسم مرسي بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي اتحاد الكرة يطالب باسم مرسي بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

وجه محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نصيحة لباسم مرسي مهاجم الزمالك بضرورة مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الشامي موجهًا لباسم مرسي: "اغلق صفحتك على الفيسبوك، وركز في الملعب، فأنت أفضل لاعب ومهاجم في هذا الموسم".

وعن أزمة اللاعب مع رئيس نادي الزمالك، رد عضو اتحاد الكرة: "اللوائح تنص على أنه لا يستطيع أي مسئول بالنادي فرض سيطرته على لاعب دولي قبل مباراة ب72 ساعة".

وأوضح عبر قناة "الحياة 2": "لا يمكن ذلك إلا لسبب يمس الشرف والنزاهة والسمعة".

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أنه سعيد بتجربة نادي الزمالك في فرض الانضباط، قائلاً: "اللاعب لاعب والمدرب مدرب".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طالب بعدم إشراك باسم مرسي في مباراة المنتخب، لحين التحقيق معه، وإلا يمنع لاعبيه من الانضمام لمعسكرات المنتخب القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر