لماذا يفضل الأهلي باكيتا عن ليكينز؟

تلقى مجلس إدارة الأهلي 3 سير ذاتية لمدربين أجانب من وكيل الأعمال محمد فاروق، لتولي المسئولية في الموسم الجديد.

وقال فاروق في تصريحات لقناة "الحياة 2": "عرضت على إدارة الأهلي بعد مباراة أورلاندو 3 مدربين باكيتا وليكينز ومدرب آخر تم استبعاده لأنه سبق له العمل في مصر".

وأضاف: "إدارة الأهلي تفضل باكيتا عن البلجيكي جورج ليكينز، لأن المدرب البرازيلي سبق له الفوز بالدوري والكأس في كل الفرق التي عمل معها".

وتابع: "فاز بالدوري البرازيلي مع فلومينيزي وفلامنجو، والهلال السعودي والغرافة القطري، كما عمل مع أندية السد والريان في قطر، والشباب الإماراتي، ومنتخب ليبيا".

وواصل: "باكيتا حصل على 2 كأس العالم مع منتخب البرازيل للشباب والناشئين، وراتبه أكبر من راتب مانويل جوزيه عندما جاء إلى مصر".

وأتم محمد فاروق: "علمت من أحد أصدقائي بمجلس إدارة الأهلي أن جوزيه فرصته 60%، لأن توماس شاف راتبه كبير، وطلبوا مني التعرف على مطالب ماركوس باكيتا".