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وليد صلاح الدين يكشف ' غلطة ' محمود طاهر

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وليد صلاح الدين يكشف ' غلطة ' محمود طاهر وليد صلاح الدين يكشف ' غلطة ' محمود طاهر

كشف وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي عن عدة عوامل، أدت إلى موسم كارثي في القلعة الحمراء، خرج فيه الفريق بلا بطولات.

وأوضح وليد صلاح: "هناك عدة عوامل أدت إلى هذه الكبوة، منها تغيير مجلس الإدارة، والثورات التي قامت في ، واختلاف القيم والأخلاق".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "أعتقد أن عدم وجود 3 لاعبين كرة سابقين في مجلس الإدارة، غلطة ارتكبها محمود طاهر عند اختياره للقائمة".

وتابع: "عدم وجود لجنة كرة في بداية الموسم، وبات الملف بكامله في يد علاء عبد الصادق، أثر أيضًا بشكل كبير، وهذا لا يعني تقصيره".

ووجه الأهلي الشكر لفتحي مبروك المدير الفني للفريق وعلاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة يوم الاثنين.

وواصل: "الأهلي يحتاج للهدوء، ومدرب قوي فنيًا وشخصيًا، وجهاز طبي ومخطط أحمال، ومحلل لأداء لاعبي الفرق المنافسة".

وقال: "ما يعاني الأهلي منه الأهلي حاليًا، سبق أن عانى منه عامين وثلاثة".

وأتم وليد صلاح الدين: "الأهلي لديه قائمة من اللاعبين، تجعله من أفضل أندية أفريقيا".

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