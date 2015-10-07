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الشيخ: سنفتح صفحة جديدة مع الجمهور في السوبر.. وهذا ما حدث مع زيزو

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الشيخ: سنفتح صفحة جديدة مع الجمهور في السوبر.. وهذا ما حدث مع زيزو الشيخ: سنفتح صفحة جديدة مع الجمهور في السوبر.. وهذا ما حدث مع زيزو

قال أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي إن خسارة الفريق لكل البطولات هذا العام أمر وارد في كرة القدم.

وأضاف الشيخ عبر قناة الأهلي "نعتذر للجمهور عن موسم للنسيان. وسنبدأ صفحة جديدة بدايتها السوبر".

وتابع "زيزو ركز في أول تدريب له على الجانب النفسي، بضرورة نسيان ما فات، وفتح صفحة جديدة، لإسعاد الجماهير".

وواصل الشيخ "الأهلي يضم عناصرا جديدة وشابة قادرة مع عناصر الخبرة على تعويض البطولات الضائعة".

وأتم "اللاعبون الجدد باتوا الآن متاحين للعب، ومشاركتهم يحددها الجهاز الفني".

ويفتتح الأهلي موسمه باللعب مع الزمالك يوم 15 أكتوبر الجاري بالإمارات.

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