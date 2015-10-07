السيسي يطالب وزير الداخلية بمواجهة أي محاولة للمساس بالعملية الانتخابية بمنتهى الحزم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، منوهاً إلى التنسيق والتعاون الجاري مع القوات المسلحة في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة قطاعات الوزارة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات للتعامل مع ما قد يستجد من أحداث أو مواقف طارئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام التام بالحيدة، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريةً كاملة، مشدداً على أهمية التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المساعدة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري على الوجه الأكمل، وبما يشجع كافة فئات المجتمع على المشاركة.

وأوضح وزير الداخلية أن دور رجال الشرطة سوف يقتصر على التأمين الخارجي للمراكز والمقار الانتخابية، مؤكداً عدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو فعالياتها بأي شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية، إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس وجّه باِتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون، معرباً عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة الأوفياء مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل في القيام بدورهم الوطني في حماية إرادة الشعب المصري، ومشدداً على ضرورة مواجهة أية محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية، بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.