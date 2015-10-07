روسيا تبتكر «سحابة صناعية» للتستر على الصواريخ الحربية

ابتكر علماء روس وسيلة جديدة للتمويه تجعل الصواريخ الحربية خفية على وسائل العدو الاستكشافية.

صنع خبراء من أكاديمية قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية جهازاً قادراً على إخفاء صواريخ القوات الصديقة على العدو.

وأوضح أليكسي سولودوفنيكوف، أستاذ قسم الصواريخ وقواذفها، للصحفيين أنهم صنعوا مولد الهباء الجوي الذي يشكل السحابة الاصطناعية لإخفاء الصواريخ وقواذفها ومنع اكتشافها من الجو والفضاء.

ويعمل مولد الهباء الجوي بصفة مستمرة في حين لا يعمل مولد الدخان الذي تستخدمه القوات الروسية الآن للتستر على منظومات صواريخ استراتيجية مثل “توبول” و”يارس” إلا لبعض الوقت.

ويمكن استخدام هذا الجهاز المبتكر من إنتاج الطاقة الحرارية للتدفئة أيضًا ولأغراض غير عسكرية مثل إبادة الحشرات الضارة.

سبوتنيك