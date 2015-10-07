مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية مدينة الحرفيين من محافظة الجيزة إلي وزارة الإستثمار

وافقت المجموعة الوزارية الإقتصادية، في إجتماعها اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص ولاية مدينة الحرفيين بطريق الواحات بالجيزة، لوزارة الإستثمار، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتحويل الولاية إلى وزارة الإستثمار بدلاً من محافظة الجيزة.

كما وافقت المجموعة الوزارية الإقتصادية في إجتماعها على دراسة إنشاء مصنع لصهر وتنقية الذهب المستخرج من المناجم المصرية، مع إستكمال الدراسات الإقتصادية.

كما ناقشت المجموعة متابعة الإستعدادات الخاصة بالمؤتمر الإقتصادي للإستثمار في الصعيد، والمقرر إنعقاده بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، ووجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع وزارتي الطيران والسياحة لإستغلال هذا الحدث الإقتصادي الكبير في عمليات تنشيط السياحة الداخلية، خاصة في الأقصر وأسوان.

وكان الدكتور أشرف سالمان وزير الإستثمار قد إستعرض الرؤية الإستثمارية المقترحة للمؤتمر، مؤكداً أنه يمتلك 93 مشروعاً متكاملاً، به دراسات جدوى، سيتم عرضها على المؤتمر المزمع إقامته يومي 11 و 12 ديسمبر 2015.

حضر الإجتماع كل من وزراء : التخطيط ، التموين ، الإستثمار، الزراعة، البترول، التجارة.