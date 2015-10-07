ضبط شخصين شرعا فى الإنتقام من آمين شرطة بنها

نجحت مباحث مديرية أمن القليوببة في ضبط شخصين شرعا فى الإنتقام من آخر، وذلك أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة بنها بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز.

وتم ضبط وائل . ع . ع – سن 43 – موظف بإحدى شركات التجارة والتوزيع – ومقيم بمدينة نصر و هالة . ع . م – سن 41 – حاصلة على بكالوريوس – ومقيم بحدائق القبة ( طليقة الأول ) .

وذلك حال إستقلالهما السيارة رقم ( ق س س 689 مصر – ملك الأول ) .. وبحوزتهما (زجاجة بلاستيكية يفوح منها رائحة البنزين ، لاصق بلاستيك ، جالون بداخله وقود البنزين ) وبسؤالهما عن سبب تواجدهما بمكان ضبطهما قررا بإتفاقهما وثلاثة أخرين بالإنتقام من زوجها ( باسم . م . ح – سن 35 – أمين شرطة بإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن القليوبية ) لتركها بعد زواجه منها عرفياً لمدة ثلاثة شهور وإستيلائه منها على مبلغ مالى مقابل طلاقها منه.

وبمواجهة أمين الشرطة المذكور أيد ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.​