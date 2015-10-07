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بالصور.. حالات إغماء وتحرش بأداب المنصورة

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بالصور.. حالات إغماء وتحرش بأداب المنصورة بالصور.. حالات إغماء وتحرش بأداب المنصورة

شهدت كلية الاداب جامعة المنصورة تكدسًا طلابيًا شديدًا اثناء تقديم اوراقهم للالتحاق بالكلية، فيما خصصت لهم الكلية الجزء المحيط بمبنى شئون الطلاب، الأمر الذي أدى إلى حدوث العديد من المضايقات للطالبات مما دفع بعض الطالبات إلى الرجوع إلى منازلهم قبل تقديم اوراقهم وذلك حفاظًا على انفسهم.

ومن جانبهم اغلقوا موظفو الكلية منافذ استقبال أوراق الطلاب قبل الموعد المحدد لغلقها بساعتين.

وفي سياق متصل أكد عدد من طلاب الكلية بإنه سيتوجهون بشكوى إلى رئيس جامعة المنصورة، مشيرين إلى أن ادارة الكلية عاجزة عن حمايتهم.

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