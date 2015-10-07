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بالصور.. سلسلة بشرية لـ«حملة الماجستير والدكتوراه» من نقابة الصحفيين إلي المحامين

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بالصور.. سلسلة بشرية لـ«حملة الماجستير والدكتوراه» من نقابة الصحفيين إلي المحامين بالصور.. سلسلة بشرية لـ«حملة الماجستير والدكتوراه» من نقابة الصحفيين إلي المحامين

جانب من الوقفه

متابعة: عمر سيف

نظم أفراد ائتلاف حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، سلسلًة بشريًة، من نقابة الصحفيين باتجاه نقابة المحامين، حاملين علم مصرللمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

وردد المتظاهرون هتافات منها”عاطل .. عاطل .. ماجستير وعاطل”، “ يا أم ولادك أهم، علمائك أهم دول عشانك شالوا الهم”.

ورفع المحتجون لافتات مدون عليها “ماجستير ودكتوراه حقنا هنموت وراه”، “بلاش كوسة، أنت يا باشا أنت يا بيه.. ابنك أحسن مني في أيه” و”من غير تعيين مش راجعين”.

وطالب المشاركين في الوقفة، رئيس الوزراء،  المهندس شريف اسماعيل، بإصدار تكليفات فورية بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة، أسوة بزملائهم المُعينيين من الدفعات السابقة.

كما وجه أحد المشاركين في الوقفه نداًء للرئيس عبد الفتاح حاملًا ثمرة الكوسه:”ياريس فين وعودك للشباب احنا مش طايلين التعيين في ولا حتى عربية خضار زي ما وعدنا إحنا عايزين نأكل ولادنا بس مش أكتر”.

 

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