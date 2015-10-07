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أمن الإسماعيلية ينجح في إعادة طفل مخطوف

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أمن الإسماعيلية ينجح في إعادة طفل مخطوف أمن الإسماعيلية ينجح في إعادة طفل مخطوف

ارشيفية

نجحت قوات أمن الإسماعيلية، في إعادة طفل مخطوف، عقب تحديد وضبط مرتكبى واقعة مختطفيه، وإرجاعه لأهليته.

كان قد تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب التابع لمحافظة الإسماعيلية ، من المواطن” سام . ع . م – سن 26 – جزار ” ومقيم بدائرة المركز بإختفاء نجل شقيقه

“نبيل . م . ع “وإشتباهه فى الواقعة جنائياً ، بإجراء التحريات تبين أن والد المخطوف كان يعمل لحساب المدعو “مهدى ع س ” المشهور بـ ” ريان الإسماعيلية ” والمحبوس حالياً على ذمة قضايا توظيف أموال ” ، وأن وراء واقعة الإختطاف كلٍ من :” سامى . س . م – سن 34 – سائق ” ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، و “ناصر . ع . إ – سن 40 – مزارع ” و ” سليمان . م . م – سن 45 – عامل بمصنع جبس ” ، و “محمد . م . ح – سن 44 – سائق ” ، و “زكريا . ح . م – سن 36 – مزارع ” ، مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية .

وأوضحت التحريات ، أن المتهمين قد أعطوا المدعو “مهدى ” مبالغ مالية من أجل توظيفها ، وعقب ضبطه إتفقوا فيما بينهم على خطف الطفل لإجبار والده على دفع تلك المبالغ المالية الخاصة بهم ، وعقب تضييق الخناق عليهم من قبل أجهزة الشرطة قاموا بإطلاق سراح الطفل خشية إفتضاح أمرهم ، وذلك بعدما أبلغ عم الطفل بعودته إلى أهليته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى والثالث وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين بقصد إسترداد ما لهم من مبالغ مالية ، كما تمت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق ، وجارى تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

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