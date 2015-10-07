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وصول جثامين شهداء الإمارات إلى أرض الوطن

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وصول جثامين شهداء الإمارات إلى أرض الوطن وصول جثامين شهداء الإمارات إلى أرض الوطن

وصلت الى مطار البطين الخاص بأبوظبي اليوم الجثامين الطاهرة من شهداء الوطن الأبطال على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي يرافقها عدد من ضباط وضباط صف القوات المسلحة.
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> وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال جثامين الشهداء على أرض المطار حيث كان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في الاستقبال .
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> وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت في وقت سابق أمس الشهداء من جنودها البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربي في عملية اعادة الامل باليمن بقيادة المملكة العربية الشقيقة.


> وستقام صلاة الجنازة على شهداء الوطن في الأوقات التالية:
> الشهيد/ محمد السيابي
> أبوظبي / الشامخة
> الصلاة والدفن بمسجد مقبرة بني ياس
> الساعة ٩-١٠ مساءً (الليلة)
> ---------------
> الشهيد/ أحمد خميس مال الله الحمادي
> أبوظبي / المرفأ
> الصلاة بمسجد المهاجرين
> الدفن مقبرة المرفأ
> الوقت ( بعد صلاة العصر ) غداً
> --------------
> الشهيد/ على خميس بن عايد الكتبي
> أبوظبي / العين
> الصلاة بمسجد شهداء القوات المسلحة / الجاهلي
> الدفن بمقبرة أم غافة
> الوقت ( صباحاً ) غداً
> -------------
> الشهيد/ يوسف سالم الكعبي
> الفجيرة / مضب
> الصلاة بمسجد الشهداء
> الدفن مقبرة الفجيرة
> الوقت ( صباحاً ) غداً

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