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البيشمركة: فحوص الدم تظهر استخدام داعش غاز الخردل بشمال العراق

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البيشمركة: فحوص الدم تظهر استخدام داعش غاز الخردل بشمال العراق البيشمركة: فحوص الدم تظهر استخدام داعش غاز الخردل بشمال العراق
قالت وزارة شؤون البيشمركة فى كردستان العراق، اليوم الأربعاء، إن مقاتلى تنظيم داعش أطلقوا قذائف مورتر تحتوى على غاز الخردل على مقاتلى البشمركة الكردية فى شمال العراق خلال اشتباكات فى أغسطس.

وقالت الهيئة المشرفة على القوات المسلحة الكردية، فى شمال العراق فى بيان، إن فحوصا أجريت على عينات من الدم أخذت من حوالى 35 مقاتلا كرديا تعرضوا للهجوم فى جنوب غرب اربيل عاصمة الإقليم إلى جانب فحوص لمصابين أظهرت دلائل على استخدام غاز الخردل.
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