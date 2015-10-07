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بالصور..المقاومة اليمنية والتحالف العربى يتصدون لمليشيات الحوثيين بمأرب

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بالصور..المقاومة اليمنية والتحالف العربى يتصدون لمليشيات الحوثيين بمأرب بالصور..المقاومة اليمنية والتحالف العربى يتصدون لمليشيات الحوثيين بمأرب
واصلت المقاومة اليمنية، بمساعدة قوات التحالف العربى، التصدى لجماعة أنصار الله الحوثى "الحوثيين" فى محافظة مأرب، استعداداً لدخول العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت جماعة الحوثى وحزب الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، إنهما قبلا خطة سلام توسطت فيها الأمم المتحدة فى محادثات جرت فى سلطنة عمان وهو ما يمهد الطريق أمام استئناف المفاوضات لإنهاء شهور من الصراع فى البلاد.

وقال الطرفان اليوم الأربعاء إنهما أبلغا رسميا بان جى مون الأمين العام للأمم المتحدة باستعدادهما للانضمام لمحادثات بشأن تسوية اعتمادا على خطة سلام من سبع نقاط توسطت فيها الأمم المتحدة فى محادثات عمان الشهر الماضي.

وفى رسالته التى تحمل تاريخ الثالث من أكتوبر أكد محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين دعم جماعته وحلفائها للخطة المؤلفة من سبع نقاط.

وقال فى الرسالة إن مجلس الأمن يدعم تسوية سلمية للأزمة اليمنية والعودة للمحادثات دون شروط مسبقة وهو ما تدعمه جماعته أيضا.

وقال حزب المؤتمر الشعبى العام الذى ينتمى إليه الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح فى بيان أرسل بالبريد الالكترونى إنه يقبل خطة السلام التى ترعاها الأمم المتحدة.

وجاء فى بيان الحزب "جدد مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبى العام موقف المؤتمر المتمسك بإيقاف العدوان ورفع الحصار والحل السلمى للأزمة اليمنية."
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