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"الإدارية العليا" تبدأ جلسة الفصل فى الطعن على رفض ترشح "عز" وقبول "سما"

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"الإدارية العليا" تبدأ جلسة الفصل فى الطعن على رفض ترشح "عز" وقبول "سما" "الإدارية العليا" تبدأ جلسة الفصل فى الطعن على رفض ترشح "عز" وقبول "سما"
بدأت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة النطق بالحكم على 44 طعنًا على أحكام القضاء الإدارى أبرزها طعن رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، على حكم استبعاده من خوض السباق الانتخابى، والطعن المقدم من الدكتور سمير صبرى، المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، مطالبًا بالقضاء مجددًا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

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مصر 365