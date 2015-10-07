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رسميا.. استبعاد أحمد عز وسما المصرى من قائمة المرشحين للانتخابات

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رسميا.. استبعاد أحمد عز وسما المصرى من قائمة المرشحين للانتخابات رسميا.. استبعاد أحمد عز وسما المصرى من قائمة المرشحين للانتخابات
تم رفض طعن أحمد عز على استبعادة وقبول الطعن على ترشح سما المصرى

وحسمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الجدل وقررت حرمان رجل الأعمال أحمد عز والراقصة سما المصرى من الترشح للانتخابات البرلمانية بدائرتى السادات فى المنوفية والجمالية ومنشأة ناصر بالقاهرة حيث نظرت - برئاسة المستشار أحمد أبو العزم - الطعنين و42 آخرين على أحكام محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" كما رفضت المحكمة طعن عمرو القطامى المطالب بقبول أوراقة ضمن المرشحين لدائرة إمبابة.

اختصم طعن أحمد عز" أرقم 109886 لسنة 61 قضائية عليا، كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية بالمنوفية وآخرين.

كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة، ما يعنى استبعادها من خوض الإنتخابات البرلمانية.

واختصم الطعن رقم 105519 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيماً بها منذ 50 عاما إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر، وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على الرغم من افتقادها لشرط حسن السمعة.

ورفضت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من سيد أحمد سيد على سليمان، الشهير بـ"عمرو القطامى"، ويطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى برفض ترشحه، والقضاء مجددًا بقبول أوراقه كمرشح بدائرة إمبابة، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه الكشف الطبى وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>"الإدارية العليا" تبدأ جلسة الفصل فى الطعن على رفض ترشح "عز" وقبول "سما"

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