لجنة مكافحة الفيروسات: انتهاء أزمة اختفاء سوفالدى وتوفيره الجمعة

أكد الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه تم حل مشكلة اختفاء السوفالدى من مراكز الكبد بعد توفير البنك المركزى العملة الصعبة "4 ملايين دولار" التى بموجبها سيتم الإفراج الجمركى عن شحنات السوفالدى المستوردة من الجمارك والتى يبلغ عددها 16 ألفًا و500 عبوة.

وقال الدكتور أحمد جزارين الموزع المعتمد لشركة جلياد الأمريكية المنتجة لعقار السوفالدى الأجنبى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم توفير السوفالدى المستورد فى مراكز الكبد بدءًا من بعد غد الجمعة.

وأضاف الدكتور أحمد جزارين الموزع المعتمد لشركة جلياد الأمريكية المنتجة لعقار السوفالدى الأجنبى أن البنك المركزى وفر أيضًا العملات الصعبة التى ستتطلبها الشحنات التى سيتم استيرادها فى الفترة المقبلة لافتًا إلى أنه سيتم استيراد 25 ألف جرعة خلال يومين.