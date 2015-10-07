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"الصحة": ارتفاع عدد عينات أسر الحجاج المفقودين فى منى إلى 54

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"الصحة": ارتفاع عدد عينات أسر الحجاج المفقودين فى منى إلى 54 "الصحة": ارتفاع عدد عينات أسر الحجاج المفقودين فى منى إلى 54
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع عدد الأسر التى استقبلتها مستشفيات الوزارة لسحب عينات الـDNA إلى 54 أسرة لمضاهاتها بعينات المفقودين فى حادث منى بالمملكة .

وقال خالد مجاهد، القائم بأعمال المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المستشفيات شهدت هدوءًا فى ثالث أيام سحب العينات من أسر المفقودين فى حادث منى مشيرًا إلى أن مستشفى الشيخ زايد آل نهيان وهرمل بدار السلام لم يستقبلا أحدًا اليوم الأربعاء.

وأضاف مجاهد أن مستشفى معهد ناصر استقبل حالتين إحداهما من المدرج أسماؤهما بالكشوف والأخرى غير مدرجة.

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مصر 365

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