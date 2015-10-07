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رسميا.. العليا للانتخابات تقبل قائمة "مصر" للترشح على قطاع الصعيد

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رسميا.. العليا للانتخابات تقبل قائمة "مصر" للترشح على قطاع الصعيد رسميا.. العليا للانتخابات تقبل قائمة "مصر" للترشح على قطاع الصعيد
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس عن قبول لجنة فحص طلبات الترشح بالجيزة ترشح قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، بعد أن اتفقت الأطراف أمامها على ممثل قانونى واحد للقائمة واستكمال المستندات الناقصة فى ضوء حكم القضاء الإدارى.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار قبول قائمة الجبهة مرة أخرى على قطاع الصعيد يعنى تنافس أربع قوائم، وهى: نداء وكتلة الصحوة الوطنية المستقلة وفى حب مصر وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.

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مصر 365

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