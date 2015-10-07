السيسى يستعرض مع رئيس"الرقابة الإدارية" سبل مكافحة الفساد والتصدى له

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بـ"محمد عرفان جمال الدين" رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراضاً لآخر المستجدات على صعيد الملفات التى تتابعها هيئة الرقابة الإدارية، والتى تتركز حول مكافحة الفساد والتصدى لكل أشكاله فى مختلف أجهزة الدولة، وذلك فى إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها فى مرحلة البناء السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى تشهدها الدولة المصرية، والتى تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدءوب وفقاً لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأداء الجهاز الإدارى للدولة والمعوقات والمشكلات التى يواجهها، والتى يمكن أن تعترض جهود تطويره وتحسين أدائه وسبل التغلب عليها وإيجاد حلول عملية لها، بما يساهم فى النهوض بعمل هذا الجهاز الحيوى.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس وجّه خلال اللقاء بأهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور الخاصة بمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإدارى للدولة، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخٍ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إدارى فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.