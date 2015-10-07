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السيسى يبحث مع وزير الداخلية خطة تأمين الانتخابات البرلمانية

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السيسى يبحث مع وزير الداخلية خطة تأمين الانتخابات البرلمانية السيسى يبحث مع وزير الداخلية خطة تأمين الانتخابات البرلمانية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، باللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى التنسيق والتعاون الجارى مع القوات المسلحة فى هذا الشأن.

وأوضح الوزير أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة قطاعات الوزارة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات للتعامل مع ما قد يستجد من أحداث أو مواقف طارئة.

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مصر 365