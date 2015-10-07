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شقيق "إمبراطور النخيلة" يرحب بحضور أبطال "الجزيرة" افتتاح إعادة الإعمار

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شقيق "إمبراطور النخيلة" يرحب بحضور أبطال "الجزيرة" افتتاح إعادة الإعمار شقيق "إمبراطور النخيلة" يرحب بحضور أبطال "الجزيرة" افتتاح إعادة الإعمار
أكد رشاد على حنفى، شقيق إمبراطور النخيلة "عزت حنفى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ترحيبه الشديد بحضور الفنان أحمد السقا إلى جزيرة النخيلة بأسيوط، لافتتاح أعمال إعادة الإعمار التى تمت بالقرية بمعرفة مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان، ولا مانع من حضور أسرة فيلم الجزيرة بالكامل وعلى حد تعبيره: "منزل أولاد على حنفى مفتوح لهم وعلى راسنا من فوق".

وأضاف رشاد الشقيق الأصغر لعزت حنفى أنه "لو السقا عاوز يعمل الجزء التالت من فيلم الجزيرة نحن على استعداد لتسهيل مهته، بل ونتجول معه فى كل أرجاء الجزيرة دون أى غضاضة".

ويذكر أن مبادرة إعادة إعمار القرى الاكثر احتياجا بصعيد التى أطلقتها مجموعة حديد المصريين انتهت مؤخرا من أعمال إعادة الإعمار لقرية النخيلة مركز أبو تيج محافظة أسيوط، والتى سيتم افتتاحها الأسبوع المقبل، بحضور عدد من المسئولين، وقد وجهت الدعوة للفنان أحمد السقا والمخرج شريف عرفة والفنانة هند صبرى لحضور حفل الافتتاح.

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