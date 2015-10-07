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صورة - سواريز يلتقي بفريق نجوم المستقبل في إسبانيا

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صورة - سواريز يلتقي بفريق نجوم المستقبل في إسبانيا صورة - سواريز يلتقي بفريق نجوم المستقبل في إسبانيا

زار لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني فريق نجوم المستقبل المصري والذي ترعاه شركة بيبسي خلال جولتهم بإسبانيا.

وأتاحت الشركة الراعية لنجوم المستقبل والراعية لمهاجم برشلونة أيضا الفرصة أمام الفريق الذي يلعب في الممتاز ب لمقابلة سواريز.

ونشر سواريز صورة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك كتب تعليقا عليها " شكرا بيبسي على إتاحتهم الفرصة لي بمقابلة لاعبين نادي نجوم المستقبل الرياضي لكرة القدم أثناء جولتهم للدوري الإسباني في إسبانيا.. من الروعة الاستماع الى قصصهم والإطلاع على المستوى الجيد من مستوى كرة القدم المصرية".

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