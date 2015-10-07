محافظ سوهاج يشكل لجنتين مركزية وفرعية بكل مركز لمراقبة العملية الانتخابية

ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم بحضور اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، والمهندسة أحلام السيد، السكرتير العام، والمهندس شعبان قنديل، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد الخشاب نائب عن اللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والعقيد نبيل شحاتة، المستشار العسكرى للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

وبدأ المحافظ الاجتماع بتهنئة الشعب المصرى عامة والشعب السوهاجى خاصة، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، لافتا إلى الدور الوطنى الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة فى أوقات السلم والحرب، داعيا الجميع إلى استلهام روح أكتوبر العظيم وشحذ الهمم للعمل الجاد من أجل الوطن، لأنه وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى "لن يبنى مصر إلا أبناؤها".

وقرر المحافظ تشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة وأخرى فرعية بكل مركز للمراقبة والإشراف على العملية الانتخابية، وشدد خلال المجلس على ضرورة الإعداد الجيد للعملية الانتخابية وتكاتف جهود المسئولين للارتقاء بالعملية الانتخابية وتنفيذها بالشكل الحضارى والمتميز للظهور بالشكل الأمثل أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.

من جانبه أوضح اللواء أحمد أبو الفتوح، أنه تم تخصيص عدد 734 مركزا انتخابيا على مستوى المحافظة، حيث يقوم كل رئيس مركز بإرسال كشف لجميع اللجان بالأعضاء المشاركين بالعملية الانتخابية والمتابعة الجيدة لكل مقر انتخابى، وإرسال ما يفيد بأسماء المشاركين من أعضاء الوحدات المحلية، والإبلاغ عن أية طوارئ قد تعطل سير العملية الانتخابية عبر وسائل الاتصال الموجودة من خلال غرفة الطوارئ الخاصة بكل مركز، ووحدة محلية والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسة للطوارئ بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير الأسرة والأماكن المناسبة لإقامة المشاركين بالعملية الإنتخابية من (قضاة ورجال الشرطة والجيش) ومتابعة كل مقر انتخابي والتأكد من سلامة الخدمات به من (مياه- كهرباء- وسائل اتصال- وتأمين للأسوار والشبابيك)، مؤكدًا ضرورة حضور الأعضاء المشاركين بالعملية الانتخابية فى الوقت المحدد، وعدم التأخرعن اللجان وإرسال تقارير بشكل دوري على مدار اليوم لمتابعة العملية الإنتخابية .

وأشار إلى ضرورة توفير كراسٍ للمعاقين بكل لجنة لتسهيل عملية الانتقال داخل المقرات الانتخابية، كما بحث المجلس تعديل مقابل رسم المذبوحات وقرار نقل اللحوم، حيث أقر المحافظ رسوم المذبوحات الصغيرة لتصل إلى خمسة جنيهات ورسوم المذبوحات الكبيرة إلى عشرة جنيهات.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة المطلوب بالشوارع والميادين العامة، لافتا إلى أهمية تكاتف وتعاون رؤوساء المدن والأحياء والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ومعاقبة المخالفين.