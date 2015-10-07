محافظ القليوبية يتفقد نفق المنشية..ويؤكد: الافتتاح أول الأسبوع المقبل

تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، مساء اليوم، نفق المنشية بمدينة بنها والمزمع افتتاحه رسميًا أول الأسبوع المقبل، حيث تابع أعمال الرصف والتي سينتهى بها جميع الأعمال ليدخل نفق المنشية ضمن أكبر المشروعات التي أنشئت بالمحافظة منذ سنوات عديدة.

وخلال الزيارة وجه عبد الظاهر الشكر لكل من ساهم فى إنجاز هذا المشروع العظيم وخصوصًا العمال والأهالى الذين أبدوا سعادتهم بهذا العمل خصوصًا وأنه سيساهم بحد كبير فى إزالة التكدسات المرورية في المدينة بأكملها لا سيما في منطقة المنشية مشيرًا إلى أنه تم إنجازه في وقت قياسي رغم الصعوبات التي قابلتهم على مدى مراحل إنشائه.

ووعد المحافظ الحضور بأنه دائما سيقوم بتقديم مشروعات عديدة أخرى لمواطنى القليوبية حتى يجعل من القليوبية مثالا يحتذي به في كل المحافظات ووجه حضارية ومشرفة لكل المترددين عليها.