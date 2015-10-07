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بلاغ للنائب العام يتهم الفنانة انتصار و « القاهرة والناس » بالفسق والفجور

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بلاغ للنائب العام يتهم الفنانة انتصار و « القاهرة والناس » بالفسق والفجور بلاغ للنائب العام يتهم الفنانة انتصار و « القاهرة والناس » بالفسق والفجور

انتصار

تقدم المحامي الدكتور سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة “انتصار”، يطالب فيه بالتحقيق في ما جاء بإحدى حلقات برنامج ” نفسنه” المذاع على فضائية القاهرة والناس، وظهرت فيه الفنانه مع مذيعة البرنامج، ودار فيه حوار حول الدخول علي المواقع الإباحية.

واختصم صبري، مالك القناة، طارق نور، وقال إن المبلغ ضدها  ظهرت علي الشاشة في ذات البرنامج وقالت بالحرف الواحد ( لا يوجد أي كبت الناس دلوقتي مع بعضها بيقعدوا مع بعض في الأفراح والمناسبات يعني مفيش تحرش جنسي ولا حاجه يعني مفيش كبت عشان تتفرج.. والرجالة قعده جمبك ممكن تعملي علاقة.. زميلتك في الشغل زميلك في الجامعة زميلك في المدرسة واحنا مش قفلين عليهم مش ملبسنهم سواد ولا أحنا في أفغانستان.

يذكر أن الفنانة انتصار أثارت حالة من البلبلة، وتدوال نشطاء على شبكات التواصل الإجتماعي ما صرحت به الفنانة في الحلقة ما بين النتقد والسخرية.

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