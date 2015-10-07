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محافظ سوهاج يشهد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة‎

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محافظ سوهاج يشهد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة‎ محافظ سوهاج يشهد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة‎

الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

ترأس الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذى عقد اليوم بحضور اللواء أحمد أبو الفتوح  مدير امن سوهاج ، والمهندسة احلام السيد السكرتير العام ، والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد،والعقيد نبيل شحاته المستشار العسكرى للمحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المحافظة ،و وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية .

وبدأ المحافظ سوهاج الاجتماع بتهنئة الشعب المصري بذكري إنتصارات أكتوبر المجيدة.

أكد على الدور الوطني الكبير الذي تقدمه  القوات المسلحة في أوقات السلم والحرب.

وقررتشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة حتى تقوم بالاشراف على العملية الإنتخابية ،وشدد خلال المجلس علي ضرورة الإعداد الجيد للعملية الإنتخابية و تكاتف جهود المسئولين للإرتقاء بالعملية الإنتخابية و تنفيذها بالشكل الحضاري والمتميز للظهور بالشكل الأمثل أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.

أوضح  اللواء أحمد أبو الفتوح أنه تم تخصيص عدد 734 مركز إنتخابي على مستوي المحافظة ،يقوم كل رئيس مركز بإرسال كشف لجميع اللجان بالأعضاء المشاركين بالعملية الإنتخابية والمتابعة الجيدة لكل مقر إنتخابي وإرسال ما يفيد باسماء المشاركين من أعضاء الوحدات المحلية والإبلاغ عن أية  طوارئ قد تعطل سير العملية الإنتخابية عبر وسائل الاتصال الموجودة ، من خلال غرفة الطوارئ الخاصة بكل مركز ووحدة محلية والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسة للطوارئ بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ علي ضرورة متابعة كل مقر إنتخابي والتأكد من سلامة الخدمات به من (مياه- كهرباء- وسائل إتصال-و تأمين للأسوار و الشبابيك ) ، مؤكدا على ضرورة حضور الأعضاء المشاركين بالعملية الإنتخابية فى الوقت المحدد ، وعدم التأخرعن اللجان و إرسال تقارير بشكل دوري علي مدار اليوم لمتابعة العملية الإنتخابية.

 

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