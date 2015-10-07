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"أبوظبي للإعلام" تعلن عن إصابة اثنين من مراسليها في عدن أمس

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"أبوظبي للإعلام" تعلن عن إصابة اثنين من مراسليها في عدن أمس "أبوظبي للإعلام" تعلن عن إصابة اثنين من مراسليها في عدن أمس

أعلنت " أبوظبي للإعلام " تعرض اثنين من مراسلي قناة أبوظبي لإصابات طفيفة إثر التفجيرات التي استهدفت عددا من المواقع في عدن أمس الثلاثاء.
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> وأوضحت " أبوظبي للإعلام " أن المراسل الصحفي صالح علي والمصور الصحفي ياسر عدنان أصيبا بإصابات طفيفة لكن وضعهما الصحي مستقر الآن وفي أفضل حال وهم ضمن فريق التغطية الإعلامية لقوات التحالف العربي وقد وصلا إلى أرض الوطن بحمد الله وسلامته لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

وأشار محمد المحمود رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في أبوظبي للإعلام إلى حرصنا المستمر على توخي أقصى درجات السلامة والأمان لمراسلينا وطواقمنا الإعلامية والفنية المرابطة قرب مناطق القتال الدائر على أرض اليمن وإذ نؤكد في الوقت ذاته إصرارنا على المحافظة على خطنا المهني وممارسة مسؤولياتنا تجاه الوطن والمجتمع عبر نقل الحقيقة وتغطية إنجازات قوات التحالف العربي في اليمن بالصوت والصورة نشدد على استمرار التغطية الخاصة لدور القوات المسلحة وجنود الامارات البواسل ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية لإعادة الشرعية إلى اليمن .. وسيتواجد مراسلونا والطاقم الفني لمتابعة آخر التطورات ونقل جميع الانتصارات من أرض الميدان في إطار مواكبة أبوظبي للإعلام لسير العمليات الإنسانية والعسكرية هناك.
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