"الصحة" تصدر تعميماً بعدم استخدام مكمل غذائي

أصدرت وزارة الصحة تعميما بعدم استخدام المنتج "أشيفنج زيرو" غير المسجل لدى الوزارة والذي يباع على أحد المواقع الإلكترونية كمكمل غذائي لتخفيف الوزن وذلك لاحتوائه على مواد كيميائية سامة غير معلن عنها قد تهدد حياة المستخدمين.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية بالدولة إن وزارة الصحة تلقت تحذيراً من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدام هذا المنتج والذي يباع كمكمل غذائي لتخفيف الوزن وذلك بسبب احتواء المستحضر على مادة دوائية غير معلن عنها ويتسبب المنتج بزيادة في ضغط الدم أو معدل نبضات القلب في بعض المرضى ويمكن أن يشكل خطراً كبيراً للمرضى المصابين بأمراض القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية.

وحذر الدكتور الأميري من اتساع وانتشار المواقع الإلكترونية التجارية التي لا تتوانى عن الترويج لبعض المنتجات الطبية والصحية في سبيل تحقيق ربح مادي وخاصة المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والسيطرة على الوزن والتنحيف والمقويات الجنسية وغيرها ..لافتا إلى أن هذه المواقع لا تكترث بالأضرار الصحية الخطيرة التي تسببها هذه المنتجات علما بأن أغلب المستحضرات التي يتم تداولها على المواقع الإلكترونية غير مسجلة بالدولة وعالمياً ولا تخضع لرقابة وزارة الصحة علاوة على أن الشركات أو الأشخاص المروجين لهذه المنتجات يتواجدون خارج الدولة مما يحول دون ملاحقتهم القانونية.

وشدد على أن المكملات الغذائية المسجلة في وزارة الصحة مأمونة ولا تسبب أي خطورة على الصحة طالما أن الاستعمال في حدود الكمية المحددة بالنشرة الداخلية للمنتج وأن الشخص الذي يستعملها لا يعاني من أمراض مزمنة ..مشيراً إلى أنه من المستحسن استخدام هذه المكملات تحت إشراف طبي وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل داء السكري والربو والصرع إذ ينصح بعدم استعمالها على الإطلاق إلا بعد استشارة الطبيب لاحتمال وجود موانع لاستعمال المكملات الغذائية في تلك الحالات.

كما أصدرت وزارة الصحة تعميماً بعدم استخدام عدد من المكملات الغذائية لتخفيف الوزن للشركة المصنعة "نوفاكير" لاحتوائها على مادة كيميائية سامة.

وأشار الدكتور الأميري إلى أن وزارة الصحة قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لسحب هذه المنتجات والتي تستخدم كمكملات غذائية لتخفيف الوزن مؤكدا أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والشركة المصنعة قد أصدرتا تحذيراً بعدم استخدام المنتجات ومنع تداولها واستيرادها.

وحذر من انسياق وهوس فئة كبيرة من الناس بتعاطي أدوية عشبية أو مكملات غذائية ومقويات جنسية غير مسجلة لدى وزارة الصحة ..مشدداً على التزام الوزارة التام بالإعلان عن أنواع وأسماء هذه المكملات والمقويات وذلك لتوضيح أخطارها علمياً والمضار الجانبية لها.

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