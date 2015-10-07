ندوة بجامعة جنوب الوادى عن دور الإعلام فى مساندة المشروعات القومية

أقيمت بجامعة جنوب الوادى على هامش فعاليات الملتقى الإعلامى الأول لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام، والذى يقام فى الفترة من 4-8 أكتوبر 2015 تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، ندوة عن دور الإعلام فى مساندة المشروعات القومية.

فى بداية الندوة أشارت الدكتورة عزة عبد العزيز رئيس قسم الإعلام بآداب سوهاج إلى أهمية المشروعات القومية، حيث ثبت تاريخيًا عدم التفاف الشعب المصرى إلا حول المشروعات القومية، مثل مشروع قناة السويس الجديدة فهو المشروع القومى الجديد لمصر، فقام الشعب المصرى بتمويل المشروع بالكامل، وتم حفر القناة الجديدة فى عام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام.

وأكدت أن الإعلام هو السند القوى لدعم المشروعات القومية، حيث يقوم بتوضيح الأهمية الاقتصادية للمشروعات القومية والجهود المبذولة لإنجازها، كما تحدث الدكتور إبراهيم البهى نائب رئيس تحرير الأهرام عن دور الإعلام فى توجيه الرأى العام ومساندة المشروعات القومية.

وأوضح الدكتور سيد رشاد مدير تحرير مجلة الأهرام العربى أهمية مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، والذى يعتبر من المشروعات القومية التى يجب تسليط الضوء عليها، مشيرا إلى الفلسفة الاقتصادية التى تحكم المشروعات القومية وضرورة نقل مركز الثقل الاقتصادى من المركز إلى الهوامش.

كما تم خلال الندوة عرض العديد من الأفلام التسجيلية عن قناة السويس الجديدة للجامعات المشاركة فى الملتقى.