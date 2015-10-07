حملة لإزالة التعديات بأحياء السويس والإسماعيلية

نسق حى الأربعين بالسويس، برئاسة العميد محمود دراز، مع شرطة المرافق، برئاسة المقدم أحمد عبد العال، فى حملة إزالة التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة بشارع المدينة المنورة، وحرر عدد من المحاضر للمخالفين تنفيذًا لتعليمات اللواء العربى السروى، محافظ السويس، بإعادة الضبط والانضباط والشكل الجمالى للشارع.

وشارك فى الحملة الرائد أحمد عبد الفتاح، رئيس مباحث المرافق، والمهندس مصطفى عيسوى، مدير الإدارات الهندسية بالحى، وصبرى الحاوى، مدير المتابعة الميدانية، ورجال شرطة المرافق والإدارات الهندسية والتنظيم والمتابعة الميدانية بحى الأربعين.

وفى الإسماعيلية أعلن أحمد عبد الباقى، رئيس حى أول، تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبإشراف اللواء محمود ماهر، مساعد مدير الأمن، والعميد سيد الموزى، مأمور قسم أول، والعقيد عادل صيام، قائد شرطة المرافق، والمهندسة سعدية إبراهيم أمين، مديرة الإدارة الهندسية بالحى، فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف حملات رفع وإزالة التعديات والإشغالات.

وأشار رئيس حى أول الإسماعيلية إلى أن الحملة نجحت فى تنفيذ 6 قرارات إزالة ضبطت محالًا بدون ترخيص فى شارع الأهرام ورفعت 20 حاجزًا من أمام المحلات والمنازل و7 أسوار كريتال و20 حالة إعلان غير مرخص و3 سقائف صاج وحررت 150 محضرًا ومخالفة إشغال طريق.

أكد رئيس حى أول استمرار الحملات على مختلف قطاعات الحى للقضاء تمامًا على التعديات والإشغالات والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.



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