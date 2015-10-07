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محافظ المنوفية يخصم 3 أيام من راتب مديرى مدرستين لعدم انتظام العمل

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محافظ المنوفية يخصم 3 أيام من راتب مديرى مدرستين لعدم انتظام العمل محافظ المنوفية يخصم 3 أيام من راتب مديرى مدرستين لعدم انتظام العمل
قام محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، اليوم، بجولة مفاجئة شملت عددًا من مدارس مركز الشهداء والوحدة الصحية بكمشيش حيث تفقد غرفة حفظ الملفات والصيدلية ومعمل تحليل الدم واستمع لشرح من مديرة الوحدة حول سير ومعوقات العمل والتقى عددًا من المواطنين واطمأن منهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم ووجه الشكر لمديرة الوحدة وطاقم العمل.

كما تفقد المحافظ مدرستى الشهداء الثانوية بنين والفنية الإعدادية وتبين له عدم انتظام العمل خلال اليوم الدراسي فعاقب مديرى المدرستين بخصم ثلاثة أيام من راتبهما.

وزار الدكتور هشام عبد الباسط مدارس الشهداء الثانوية الصناعية بنين والشهداء الإعدادية بنات والشهداء الابتدائية بنات والشهداء الثانوية بنات ووجد أن نسبة حضور الطلاب تراوحت بين 85% و98% وانتظام العملية التعليمية بباقى المدارس.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365