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محافظ بنى سويف يقرر تشكيل لجنة لحصر جميع الأراضى المملوكه للدولة

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محافظ بنى سويف يقرر تشكيل لجنة لحصر جميع الأراضى المملوكه للدولة محافظ بنى سويف يقرر تشكيل لجنة لحصر جميع الأراضى المملوكه للدولة
قرر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، تشكيل لجنة لحصر جميع الأراضى المملوكة للدولة فى نطاق المراكز الإدارية السبع للمحافظة، وتحديد الأراضى المتعدى عليها ومدى اتخاذ التدابير والإجراءات القانوينة اللازمة لإزالة تلك التعديات، وتحديد المسئولين عن تنفيذ ذلك.

كما قرر قيام اللجنة بحصر أراض أملاك الدولة المربوطة على المواطنين وتحديد مدى مطابقتها للقانون فضلا عن حصر أراضى أملاك الدولة التى تم تخصيصها لإنشاء مشروعات عليها ومدى تنفيذ هذه المشروعات من عدمه ، وحصر الأراضى التى تم تخصيصها لغرض الزراعة، وهل تم زراعتها بالفعل.

وأشار محافظ بنى سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار مواجهة مشكلة التعديات على أراض أملاك الدولة، للحفاظ على المال العام وتمكين الدولة من الانتفاع بمواردها.

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مصر 365