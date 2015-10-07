محافظ بنى سويف يقرر تشكيل لجنة لحصر جميع الأراضى المملوكه للدولة

قرر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، تشكيل لجنة لحصر جميع الأراضى المملوكة للدولة فى نطاق المراكز الإدارية السبع للمحافظة، وتحديد الأراضى المتعدى عليها ومدى اتخاذ التدابير والإجراءات القانوينة اللازمة لإزالة تلك التعديات، وتحديد المسئولين عن تنفيذ ذلك.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما قرر قيام اللجنة بحصر أراض أملاك الدولة المربوطة على المواطنين وتحديد مدى مطابقتها للقانون فضلا عن حصر أراضى أملاك الدولة التى تم تخصيصها لإنشاء مشروعات عليها ومدى تنفيذ هذه المشروعات من عدمه ، وحصر الأراضى التى تم تخصيصها لغرض الزراعة، وهل تم زراعتها بالفعل.
وأشار محافظ بنى سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار مواجهة مشكلة التعديات على أراض أملاك الدولة، للحفاظ على المال العام وتمكين الدولة من الانتفاع بمواردها.