وكيل وزارة الزراعة بالشرقية يتفقد مواقع تجميع وتدوير قش الأرز

قام المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، برئاسة حملة مكبرة من قيادات المديرية، لتفقد مواقع تجميع وتدوير قش الأرز بمراكز أبو حماد والزقازيق وديرب نجم، وكذلك المرور على كومات الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليدية باليوريا "المزارع الصغير".

وأشادت اللجنة فى بيان إعلامى صدر اليوم، بدور المتعهدين المشتركين فى منظومة تجميع وتدوير القش حسب البروتوكول الموقع بين وزارة البيئه ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكذلك المزارع الصغير "كومات الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليديه باليوريا"، وأوصت اللجنة بضرورة تواصل العمل المستمر والجهد حتى انتهاء الموسم والقضاء على السحابه السوداء.