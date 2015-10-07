بحث مشكلة المتقدمين لمعهد الحاسب الآلى بالسويس

أوضح اللواء العربى السروى، محافظ السويس، خلال الاجتماع التنفيذى لمديريات الخدمات المصغر الذى عقد بالديوان العام ظهر اليوم، أن المحافظة قامت بتلقى طلبات أولياء أمور الطلبة والطالبات من أبناء السويس الذين تم قبولهم فى معاهد خارج المحافظة بناء على توزيع مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى ويرغبون فى التحويل إلى معهد الحاسب الآلى بالسويس لتقليل الاغتراب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إرسال أسماء الراغبين فى التحويل إلى وزارة التعليم العالى لطلب الموافقة على التحويل للمعهد، وكذلك تم إرسال خطاب آخر لاستعجال وزارة التعليم العالى فى هذا الشأن، كما تم عرض الموضوع على الدكتور وزير التعليم العالى، والذى وعد بدراسة المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة، ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس التنفيذى المصغر.