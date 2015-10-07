أخبار عاجلة

«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
بالصور.. تشييع جثمان مجند بأسيوط بعد استشهاده في هجوم إرهابي بالعريش -
للرجل.. قبل شراء حذاء الصيف.. شاهد موضة "السنيكرز" لهذا العام -
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي -
العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بحث مشكلة المتقدمين لمعهد الحاسب الآلى بالسويس

Google+ Print
بحث مشكلة المتقدمين لمعهد الحاسب الآلى بالسويس بحث مشكلة المتقدمين لمعهد الحاسب الآلى بالسويس
أوضح اللواء العربى السروى، محافظ السويس، خلال الاجتماع التنفيذى لمديريات الخدمات المصغر الذى عقد بالديوان العام ظهر اليوم، أن المحافظة قامت بتلقى طلبات أولياء أمور الطلبة والطالبات من أبناء السويس الذين تم قبولهم فى معاهد خارج المحافظة بناء على توزيع مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى ويرغبون فى التحويل إلى معهد الحاسب الآلى بالسويس لتقليل الاغتراب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إرسال أسماء الراغبين فى التحويل إلى وزارة التعليم العالى لطلب الموافقة على التحويل للمعهد، وكذلك تم إرسال خطاب آخر لاستعجال وزارة التعليم العالى فى هذا الشأن، كما تم عرض الموضوع على الدكتور وزير التعليم العالى، والذى وعد بدراسة المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة، ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس التنفيذى المصغر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365